OM - Transfert à 114M€ : Le scandale qui fait hésiter Barcelone…

Alors qu’il vit sa deuxième saison avec l’OM, Mason Greenwood commencerait à penser à un départ et aurait pour objectif de rejoindre un grand club européen. En ce sens, le FC Barcelone serait très intéressé par l’attaquant âgé de 24 ans, mais hésiterait encore en raison de son passé controversé et les accusations de violence conjugale dont il a fait l’objet.

Au moment de faire son bilan de la mi-saison, Pablo Longoria en a également dit plus concernant Mason Greenwood. L’OM détient désormais 60% des droits économiques du joueur arrivé à l’été 2024 en provenance de Manchesterer United, avec « une possibilité en cas de qualification en Ligue des champions, d'augmenter de 5% pour arriver à 65%. »

114M€ pour le transfert de Greenwood ? En cas de départ l’été prochain, l’OM pourrait donc récupérer 65% de la vente de Mason Greenwood et, selon TEAMtalk, estimerait que sa valeur atteindra environ 114M€. Un transfert l’été prochain serait la tendance d’après le média qui indique que l’Anglais de 24 ans commencerait à avoir des envies d’ailleurs et l’objectif de rejoindre un grand club européen.