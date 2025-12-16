Greenwood : Un transfert à 114M€ annoncé à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si un départ au cours du mois de janvier est peu probable, l’OM espérerait enregistrer une vente importante avec Mason Greenwood. À Marseille, on serait persuadé que la valeur de l’ailier âgé de 24 ans atteindra près de 114M€. Une situation à laquelle son ancien club, Manchester United, est très attentif.

Présent dans l’After Foot sur RMC il y a deux semaines, Medhi Benatia avait écarté tout départ de Mason Greewood cet hiver. « Greenwood va rester à l’OM c’est sûr ? Bien sûr », a répondu le directeur du football de l’OM, assurant que des offres intéressantes avaient déjà été reçues le concernant, mais « tant qu’il est content ici, on est content de lui. »

Manchester United se frotte les mains avec le futur transfert de Greenwood Comme indiqué par TEAMtalk, Manchester United est particulièrement attentif à la situation de Mason Greenwood. En effet, au moment de son transfert à l’OM, les Red Devils avaient négocié 50 % sur une future revente de l’ailier âgé de 24 ans, sous contrat jusqu’en juin 2029.