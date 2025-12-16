Greenwood : Un transfert à 114M€ annoncé à l’OM !

Si un départ au cours du mois de janvier est peu probable, l’OM espérerait enregistrer une vente importante avec Mason Greenwood. À Marseille, on serait persuadé que la valeur de l’ailier âgé de 24 ans atteindra près de 114M€. Une situation à laquelle son ancien club, Manchester United, est très attentif.
Présent dans l’After Foot sur RMC il y a deux semaines, Medhi Benatia avait écarté tout départ de Mason Greewood cet hiver. « Greenwood va rester à l’OM c’est sûr ? Bien sûr », a répondu le directeur du football de l’OM, assurant que des offres intéressantes avaient déjà été reçues le concernant, mais « tant qu’il est content ici, on est content de lui. »
Manchester United se frotte les mains avec le futur transfert de Greenwood
Comme indiqué par TEAMtalk, Manchester United est particulièrement attentif à la situation de Mason Greenwood. En effet, au moment de son transfert à l’OM, les Red Devils avaient négocié 50 % sur une future revente de l’ailier âgé de 24 ans, sous contrat jusqu’en juin 2029.
Greenwood, un joueur à 114M€ ?
TEAMtalk laisse entendre qu’il s’agit de 50 % sur la plus-value et non sur le montant total du transfert, mais Manchester United devrait quoi qu’il arrive récupérer une belle somme. Car selon le média britannique, l’OM serait persuadé que la valeur de Mason Greenwood se situera bientôt à environ 114M€.