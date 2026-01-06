«Hors de question», l'OM répond cash pour ce transfert

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028, Pierre-Emile Højbjerg serait dans le viseur de la Juventus. Toutefois, la direction de l'OM refuse catégoriquement de se séparer de son milieu de terrain danois lors de ce mercato hivernal. De son côté, Pierre-Emile Højbjerg ne serait pas insensible à l'intérêt des Bianconeri.

Lors de l'été 2024, l'OM de Pablo Longoria a bouclé le prêt avec option d'achat de Pierre-Emile Højbjerg. S'il est engagé jusqu'au 30 juin 2028 à Marseille, la Juventus aimerait l'arracher à Roberto De Zerbi dès cet hiver.

Transfert d'Højbjerg : L'OM dit non Selon les informations de RMC Sport, la Juventus serait emballée par l'idée de finaliser le transfert de Pierre-Emile Højbjerg lors de ce mercato hivernal. Toutefois, l'OM n'a nullement l'intention de lâcher son numéro 23 de si tôt.