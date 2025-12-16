PSG - Transfert avec Mbappé : Le gros coup de pression ?

Pierrick Levallet

Le PSG pourrait frapper fort sur le mercato l’été prochain. Le club de la capitale serait attentif à la situation d’Ibrahima Konaté, dont le contrat à Liverpool expire à l’issue de la saison. Les Reds chercheraient toutefois à le prolonger et pourrait lui mettre la pression pour éviter un scénario à la Trent Alexander-Arnold, qui a rejoint Kylian Mbappé au Real Madrid.

Et si le PSG s’attachait les services d’Ibrahima Konaté à l’issue de la saison ? En fin de contrat en juin prochain avec Liverpool, le défenseur central de 26 ans serait dans le viseur du club de la capitale. Les dirigeants parisiens ne seraient pas contre l’accueillir pour préparer la succession de Marquinhos.

Liverpool veut prolonger Ibrahima Konaté Mais du côté de Liverpool, on ne souhaiterait pas vraiment se séparer de l’international français. Le club de Premier League pousserait pour sa prolongation. Les Reds pourraient même finir par mettre la pression à Ibrahima Konaté dans l’optique d’éviter un autre cas à la Trent Alexander-Arnold, qui a rejoint Kylian Mbappé au Real Madrid.