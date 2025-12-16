Transfert au PSG : Le pote de Dembélé réclame une fortune !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le Bayern, Dayot Upamecano serait dans le viseur du PSG de Nasser Al-Khelaïfi. D'après la presse allemande, le défenseur central de 27 ans aurait déjà fixé ses exigences salariales. En effet, l'international français souhaiterait parapher un bail d'environ 18M€ annuels, bonus compris.

Après cinq saisons de bons et loyaux services, Dayot Upamecano pourrait quitter le Bayern. En fin de contrat le 30 juin 2026, l'international français changera de club librement et gratuitement cet été s'il ne rempile pas d'ici-là. Ce qui n'a pas manqué d'alerter le PSG.

Mercato : Le PSG en pince pour Upamecano Séduit par les performances de Dayot Upamecano, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi serait emballé par l'idée de le recruter lors du prochain mercato estival. D'autant que son transfert ne coutera rien s'il ne prolonge pas avec le Bayern. Mais quelles sont les prétentions salariales du défenseur central de 27 ans ?