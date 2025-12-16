Carlo Ancelotti : Le très gros coup de l’OL !

Pierrick Levallet

L’OL tiendrait son nouveau buteur pour la seconde partie de saison. Sauf retournement de situation, le club rhodanien devrait accueillir Endrick en prêt en provenance du Real Madrid. L’international auriverde estime qu’un départ de la capitale espagnole est la meilleure solution pour pouvoir revenir dans les faveurs de Carlo Ancelotti en vue de la Coupe du monde 2026.

Endrick veut revenir dans le radar d'Ancelotti Le Brésilien devrait donc partir et rejoindre l’OL cet hiver. Comme le rapporte MARCA, l’attaquant de 19 ans estimerait que son départ est essentiel pour revenir dans les faveurs de Carlo Ancelotti en vue de la Coupe du monde 2026. Endrick voudrait évoluer dans un championnat de premier plan. Un prêt à l’OL lui permettrait de poursuivre sa progression.