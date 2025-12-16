OL - Transfert d’un attaquant : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

L’OL devrait être très actif sur le mercato cet hiver. Le club rhodanien se serait notamment mis en quête d’un nouvel attaquant de pointe pour la seconde partie de saison. Et dans cette optique, les dirigeants lyonnais ont jeté leur dévolu sur Endrick. Les intentions du Real Madrid avec l’international auriverde semblent d’ailleurs se confirmer.

Cet hiver, l’OL ne devrait pas rester les bras croisés sans rien faire. Le club rhodanien aurait l’intention de recruter pour offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca pour la seconde partie de saison. Les dirigeants lyonnais souhaiteraient notamment mettre la main sur un nouvel attaquant de pointe. Et dans cette optique, les Gones entendraient piocher au Real Madrid.

Endrick va débarquer à l'OL Comme le rapporte MARCA, l’OL se serait mis dans une position idéale pour accueillir Endrick dans le cadre d’un prêt. Tout semble indiquer que l’international auriverde débarquera dans le Rhône en janvier. Ce serait du moins l’intention du Real Madrid, ce qui confirme de plus en plus l’arrivée du Brésilien en Ligue 1.