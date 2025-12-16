Transfert au PSG : C’est confirmé pour Rayan Cherki !

Axel Cornic

Actuellement à Manchester City, Rayan Cherki a longtemps évolué en Ligue 1 avec son club formateur de l’Olympique Lyonnais. Et l’aventure aurait bien pu continuer, puisque l’ancien président lyonnais John Textor a révélé que le joueur a été tout proche d’un transfert au Paris Saint-Germain.

Depuis quelques années, le PSG a décidé de miser sur les jeunes talents français, comme avec Bradley Barcola. Mais ce dernier aurait pu être accompagné par une autre pépite de l’OL, puisque Rayan Cherki a régulièrement été annoncé dans le viseur du club parisien.

« Cherki devait aller au PSG pour 15 millions » C’est en tout cas ce qu’a expliqué ce lundi John Textor, dans l’émission Rothen s’enflamme. « Cherki devait aller au PSG pour 15 millions. Il y avait une clause très inhabituelle dans son contrat, qui n’était pas une vraie clause libératoire, mais qui lui donnait tout de même une certaine marge de manœuvre pour partir » a déclaré l’ancien président de l’OL.