Transfert au PSG : C’est confirmé pour Rayan Cherki !

Actuellement à Manchester City, Rayan Cherki a longtemps évolué en Ligue 1 avec son club formateur de l’Olympique Lyonnais. Et l’aventure aurait bien pu continuer, puisque l’ancien président lyonnais John Textor a révélé que le joueur a été tout proche d’un transfert au Paris Saint-Germain.
Depuis quelques années, le PSG a décidé de miser sur les jeunes talents français, comme avec Bradley Barcola. Mais ce dernier aurait pu être accompagné par une autre pépite de l’OL, puisque Rayan Cherki a régulièrement été annoncé dans le viseur du club parisien.
« Cherki devait aller au PSG pour 15 millions »
C’est en tout cas ce qu’a expliqué ce lundi John Textor, dans l’émission Rothen s’enflamme. « Cherki devait aller au PSG pour 15 millions. Il y avait une clause très inhabituelle dans son contrat, qui n’était pas une vraie clause libératoire, mais qui lui donnait tout de même une certaine marge de manœuvre pour partir » a déclaré l’ancien président de l’OL.
« Je pense que financièrement, on a fait aussi bien que possible »
« Au final, s’il avait été entièrement notre joueur sans toutes ces complications, nous aurions obtenu davantage pour lui » a poursuivi Textor, au micro de RMC. « Mais obtenir plus de 30 millions pour un joueur dont la clause était fixée bien en dessous de ce montant, je pense que financièrement, on a fait aussi bien que possible ».