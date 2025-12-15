Nouvelle star au PSG : Le coup de pression surprise !

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines maintenant, Dayot Upamecano est annoncé dans le viseur du PSG. L’international français voit son contrat au Bayern Munich expirer en juin prochain, et le club de la capitale garderait un œil attentif sur sa situation. La formation bavaroise mettrait toutefois la pression au défenseur central de 27 ans pour boucler le dossier rapidement.

Où évoluera Dayot Upamecano la saison prochaine ? En fin de contrat avec le Bayern Munich à l’issue de l’exercice 2025-2026, l’international français est annoncé depuis plusieurs semaines dans le viseur du PSG. Le10Sport.com vous a néanmoins révélé en exclusivité qu’une prolongation était en vue pour le défenseur central de 27 ans.

Le Bayern Munich veut régler rapidement le dossier Upamecano Comme le rapporte Caught Offside, la direction du Bayern Munich mettrait une pression assez étonnante sur Dayot Upamecano pour obtenir sa signature. Les pensionnaires de la Bundesliga aimeraient clore le dossier avant qu’il ne soit légalement libre de négocier avec qui bon lui semble. Les dirigeants allemands souhaiteraient donc qu’il prolonge avant janvier.