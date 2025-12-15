Officiel - PSG : Le Qatar annonce une signature surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Propriétaire du PSG depuis 2011, QSI a annoncé il y a quelques jours l'acquisition du KAS Eupen pour en faire l'un des clubs satellites de sa nouvelle galaxie. Dans cette optique, le PSG a placé l'un des ses dirigeants au sein du club belge. Pasquale Sensibile devient officiellement le directeur sportif du KAS Eupen.

Bien décidé à étendre son influence, QSI a récemment acheté le KAS Eupen. Après Braga, c'est un second club qui s'ajoute à la galaxie du fonds d'investissement qatari qui passe déjà à l'action. La formation de D2 belge devient l'un des clubs satellites du PSG et pour tout coordonner, le Qatar a envoyé Pasquale Sensibile à Eupen. Ancien responsable des recruteurs du PSG, il devient le directeur sportif du KAS Eupen.

Le PSG envoie un dirigeant au KAS Eupen « Qatar Sports Investments (QSI), l’un des principaux groupes d’investissement stratégique dans les domaines du sport, de la culture, du divertissement et du lifestyle, a le plaisir d’annoncer la nomination de Pasquale Sensibile au poste de directeur sportif du KAS Eupen, avec effet immédiat et jusqu’à l’été 2026 », peut-on lire dans le communiqué officiel.