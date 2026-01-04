F1 : Hamilton remplacé, il est exclu !

Avant le début de la saison 2025, Mercedes a pris la décision de remplacer Lewis Hamilton (parti chez Ferrari), par le tout jeune Kimi Antonelli. Auteur d’une bonne année, le jeune Italien a été exclu du classement des rookies du champion du monde Jacques Villeneuve, qui a justifié cette décision.
Le remplacement de Lewis Hamilton semble avoir été bien géré par Mercedes. Ayant fait le choix de titulariser Kimi Antonelli, l’écurie allemande a certes pris un risque, mais a préféré miser sur la jeunesse et le long terme. Ayant terminé 7ème du championnat, le jeune Italien a affiché de belles promesses.
Villeneuve n’évalue pas Antonelli
Néanmoins, au moment d’effectuer son classement des rookies de 2025, Jacques Villeneuve a décidé d’exclure Antonelli de son classement. Le champion du monde 1997 estime que l’Italien évolue déjà dans une écurie de très haut niveau, ce qui fausse son top.
« On ne peut pas le comparer aux trois autres pilotes »
« C’est compliqué parce que ça a changé au cours de la saison. Il y a eu un moment où je pensais ’ok, c’est Bortoleto’, puis Hadjar, puis Bearman, et ça n’arrêtait pas de basculer entre ces trois-là, parce que ce sont les trois qui ne sont pas dans une grande équipe. Antonelli est chez Mercedes, donc on ne peut pas le comparer aux trois autres pilotes. On peut seulement le comparer à son coéquipier », a ainsi confié Villeneuve, rapporté par Next-Gen Auto.