F1 : Hamilton remplacé, il est exclu !

Avant le début de la saison 2025, Mercedes a pris la décision de remplacer Lewis Hamilton (parti chez Ferrari), par le tout jeune Kimi Antonelli. Auteur d’une bonne année, le jeune Italien a été exclu du classement des rookies du champion du monde Jacques Villeneuve, qui a justifié cette décision.

Le remplacement de Lewis Hamilton semble avoir été bien géré par Mercedes. Ayant fait le choix de titulariser Kimi Antonelli, l’écurie allemande a certes pris un risque, mais a préféré miser sur la jeunesse et le long terme. Ayant terminé 7ème du championnat, le jeune Italien a affiché de belles promesses.

Villeneuve n’évalue pas Antonelli Néanmoins, au moment d’effectuer son classement des rookies de 2025, Jacques Villeneuve a décidé d’exclure Antonelli de son classement. Le champion du monde 1997 estime que l’Italien évolue déjà dans une écurie de très haut niveau, ce qui fausse son top.