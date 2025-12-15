PSG - Transfert d’une star : Signature imminente ?

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines maintenant, Dayot Upamecano est annoncé dans le viseur du PSG sur le mercato. Le club de la capitale pourrait profiter de la fin de son contrat au Bayern Munich pour le signer libre à l’issue de la saison. Le club bavarois espère toutefois boucler la prolongation de l’international français avant la fin d’année.

Le PSG pourrait frapper un gros coup sur le mercato l’été prochain. Le club de la capitale garderait un œil très attentif sur la situation de Dayot Upamecano, dont le contrat au Bayern Munich expire à l’issue de la saison. Le10Sport.com vous a toutefois révélé en exclusivité qu’une prolongation était en vue pour l’international français. Et le club bavarois aimerait clore le dossier rapidement.

«Il serait souhaitable [de conclure avant la fin de l'année]» « Ce qui circule actuellement, c'est qu'il a rejeté [l'offre]... menace... ultimatum - tout cela n'a aucun sens. Nous sommes en très bonnes discussions. Il serait souhaitable [de conclure avant la fin de l'année], mais je ne peux rien promettre » a d’abord expliqué Max Eberl au micro de SPORT1.