Coup de folie sur le mercato : L'OM explose son budget transferts !

A quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver, Pablo Longoria a fait le point sur ses ambitions en matière de recrutement. Mais le président de l'OM assure qu'avec les transferts bouclés l'été dernier, le budget pour la saison est déjà largement dépassé.

Le 1er janvier, le mercato d'hiver ouvrira ses portes et l'OM sera une nouvelle fois très attendu. Il faut dire que les Marseillais ont pris l'habitude de se montrer très actifs comme ce fut le cas l'été dernier. D'ailleurs, Pablo Longoria confirme qu'une importante partie du budget a été investie l'été dernier durant lequel le club phocéen a déboursé plus de 90M€.

Longoria révèle que le budget est dépassé « Depuis le budget défini en début de saison, nous sommes un peu au-dessus de ce qui était prévu. L’objectif n’est pas d’accumuler des joueurs, mais de réduire certaines inefficiences dans l’effectif afin d’ajuster les coûts. Nous devons faire les comptes, en tenant compte du retour de joueurs importants, et rester prudents », lâche le président de l'OM au micro de Ligue1+ avant de poursuivre.