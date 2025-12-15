Trois joueurs arrivent : L’OM fait une annonce pour son mercato !

Alexis Brunet

Dans quelques semaines ouvrira officiellement le mercato hivernal et certains clubs de Ligue 1 pourraient être tentés de faire quelques coups. Cela ne devrait toutefois pas être le cas de l’OM. En effet, ce dimanche soir, Pablo Longoria a affirmé que le club phocéen allait récupérer trois joueurs prochainement (Gouiri, Traoré et Medina) et qu’il ne faudra donc pas s’attendre à des folies.

Lors du dernier mercato estival, l’OM a été l’un des clubs de Ligue 1 les plus actifs. Pablo Longoria a fait venir comme à son habitude de nombreux joueurs, mais il a aussi réalisé plusieurs ventes. Une frénésie qui ne devrait pas se reproduire lors du marché des transferts hivernal.

« Il faut faire les comptes et récupérer trois joueurs importants » Ce dimanche, au micro de Ligue 1+, Pablo Longoria s’est exprimé sur le mercato hivernal qui va prochainement ouvrir ses portes. À en croire les déclarations du président marseillais, l’OM ne devrait pas se montrer très actif et plutôt compter sur des retours importants. « Je vais être clair. Le mois de janvier va être très important avec les matches que nous aurons et le retour de trois joueurs que nous n’avons pas eus vraiment depuis le début de saison (Traoré, Medina et Gouiri). Il faut toujours être clair. C’est le moment de faire des réajustements. Ça ne veut pas dire aller forcément chercher des joueurs. On doit réduire les déficits que l’on a sur l’équipe. Il faut faire les comptes et récupérer trois joueurs importants. »