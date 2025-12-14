Transfert - Chevalier : Un des «meilleurs» va le remplacer au PSG ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pas au mieux depuis son arrivée au PSG l'été dernier, Lucas Chevalier a été désigné pour devenir le gardien titulaire du club de la capitale. Il a aussi fait ses premiers pas en Equipe de France, où il est derrière Mike Maignan dans la hiérarchie. Un choix logique au vu des qualités du portier de l'AC Milan d'après Hugo Lloris. Proche de la fin de son contrat, il pourrait même avoir sa place... au PSG.

Gardien numéro 1 chez les Bleus depuis la retraite de Hugo Lloris, Mike Maignan a acquis une belle expérience à l'AC Milan. Mais à 30 ans, le Français arrive à la fin de son contrat et son mercato agite déjà les foules. Courtisé par Chelsea ou encore le Bayern Munich, Mike Maignan aurait sa place dans n'importe quel club selon Hugo Lloris. Jusqu'à venir menacer la place de Lucas Chevalier au PSG ?

Mike Maignan validé par Hugo Lloris Après le départ de Hugo Lloris, Mike Maignan a réussi avec brio à prendre la suite d'un gardien qui avait tant marqué les esprits. L'ancien joueur de Tottenham valide totalement son successeur qui réalise un beau travail depuis des années. « Mon regard sur Maignan ? Je ne vois pas tous ses matchs en intégralité mais il fait clairement partie des meilleurs. Il a un niveau de régularité remarquable. C’est l’excellence, et ça ne me surprend pas. Je l’avais vu arriver jeune, et je sentais qu’il avait le potentiel pour arriver à ce niveau. Mike peut jouer dans n’importe quel club. En sélection, il fait partie des piliers, il est décisif dans les moments importants. Je suis très content pour lui parce que je l’apprécie » dit Lloris au JDD.