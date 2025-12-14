Transfert - Chevalier : Un des «meilleurs» va le remplacer au PSG ?

Pas au mieux depuis son arrivée au PSG l'été dernier, Lucas Chevalier a été désigné pour devenir le gardien titulaire du club de la capitale. Il a aussi fait ses premiers pas en Equipe de France, où il est derrière Mike Maignan dans la hiérarchie. Un choix logique au vu des qualités du portier de l'AC Milan d'après Hugo Lloris. Proche de la fin de son contrat, il pourrait même avoir sa place... au PSG.
Gardien numéro 1 chez les Bleus depuis la retraite de Hugo Lloris, Mike Maignan a acquis une belle expérience à l'AC Milan. Mais à 30 ans, le Français arrive à la fin de son contrat et son mercato agite déjà les foules. Courtisé par Chelsea ou encore le Bayern Munich, Mike Maignan aurait sa place dans n'importe quel club selon Hugo Lloris. Jusqu'à venir menacer la place de Lucas Chevalier au PSG ?
Mike Maignan validé par Hugo Lloris
Après le départ de Hugo Lloris, Mike Maignan a réussi avec brio à prendre la suite d'un gardien qui avait tant marqué les esprits. L'ancien joueur de Tottenham valide totalement son successeur qui réalise un beau travail depuis des années. « Mon regard sur Maignan ? Je ne vois pas tous ses matchs en intégralité mais il fait clairement partie des meilleurs. Il a un niveau de régularité remarquable. C’est l’excellence, et ça ne me surprend pas. Je l’avais vu arriver jeune, et je sentais qu’il avait le potentiel pour arriver à ce niveau. Mike peut jouer dans n’importe quel club. En sélection, il fait partie des piliers, il est décisif dans les moments importants. Je suis très content pour lui parce que je l’apprécie » dit Lloris au JDD.
Maignan vers le PSG ?
Incertain à propos de son avenir, Mike Maignan voit plusieurs pistes se dégager concernant son mercato. En effet le Français arrive en fin de contrat à la fin de la saison et plusieurs clubs sont déjà sur le coup. Le PSG n'est pas encore évoqué mais le club pourrait profiter du fait qu'il s'agit d'un ancien joueur formé là-bas...