PSG - OM : Le coup de gueule à 4M€ !

Pierrick Levallet

La finale du Trophée des Champions ne se disputera pas en France. Le PSG et l’OM s’affronteront au Koweit pour le premier trophée de 2026. Cette affiche et cette délocalisation permet à la LFP de récupérer entre 3 et 4M€. Et Pierre Ménès n’approuve du tout que cette rencontre se joue dans une telle destination.

La LFP va récupérer un gros chèque grâce au PSG et à l’OM. Le Koweit a en effet déboursé 3,5M€ pour s’offrir la finale du Trophée des Champions. Le club de la capitale et la formation olympienne s’affronteront donc ce jeudi. Et cette délocalisation n’est pas vraiment du goût de Pierre Ménès, qui désapprouve la destination.

«C’est une très mauvaise idée» « Le match entre le PSG et l’OM au Koweit ? Ce n’est pas bon. C’est une très mauvaise idée de plus de la Ligue pour gratter 3 ou 4M€. Ce qui sauve ce match, c’est que ce soit PSG - OM. La rivalité entre les deux clubs est telle qu’aucun des deux ne peut laisser tomber ce match » a d’abord pesté l’ancien journaliste de Canal+ sur sa chaîne YouTube Pierrot le Foot.