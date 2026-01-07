Karim Benzema approché par son ex, il raconte tout !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui en Arabie saoudite, à Al-Ittihad, Karim Benzema avait débuté sa carrière à l’OL. C’est en 1997 qu’il avait alors rejoint les équipes de jeunes des Gones alors qu’il évoluait avec le club de l’US Bron Terraillon. Du côté de Lyon, on avait donc flairé le bon coup en repérant le talent de Benzema, qui est ensuite devenu le joueur qu’on connait…

Réputé pour être l’un des meilleurs centres de formation en Europe, l’OL a fait émerger de très nombreux talents. Une liste sur laquelle on peut retrouver Hatem Ben Arfa, Corentin Tolisso, Samuel Umtiti, mais aussi Karim Benzema. Les Gones ont ainsi fait exploser celui qui a été l’un des meilleurs numéros 9 des dernières années et qui a remporté le Ballon d’Or en 2022. C’est en 1997 que l’OL avait mis la main sur Benzema, le repérant alors qu’il évoluait avec l’US Bron Terraillon.

« Fin d’année, juin, juillet, on reçoit la demande de l’OL pour récupérer Karim » Premier entraîneur de Karim Benzema, Frédéric Rigolet a d’ailleurs raconté comment KB9 s’est retrouvé à l’OL, son désormais ancien club. Dans un documentaire des Gones sur l’attaquant français, il a ainsi confié : « Fin d’année, juin, juillet, on reçoit la demande de l’OL pour récupérer Karim. Au départ, les gens ne voulaient pas donner des informations autour de Karim. Pour une raison très simple, il ne jouait pas sous sa vraie licence. Ils ont attendu, ils ont vu qu’il habitait à côté et ensuite ils sont allés taper à sa porte pour se présenter et pour avoir le nom du petit et savoir si ça l’intéresserait de rejoindre l’OL ».