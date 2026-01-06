F1 - Verstappen : «Tout était un problème», les révélations après la séparation !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Coéquipier de Max Verstappen pendant quatre ans, Sergio Pérez s’est livré sur le fonctionnement au sein de Red Bull, où tout était un problème, que ce soit lorsqu’il était plus rapide ou plus lent que le Néerlandais. Pour le Mexicain, qui s’apprête à faire son retour avec Cadillac, être le coéquipier du quadruple champion du monde est le « pire job de F1 ».

Avant de faire son retour en Formule 1 chez Cadillac avec Valtteri Bottas, Sergio Pérez est revenu sur ses quatre années passées chez Red Bull, dans le podcast Oso Trava. Le Mexicain s’est livré sur le fonctionnement au sein de l’écurie autrichienne et ce que cela faisait d’être le coéquipier de Max Verstappen.

« Chez Red Bull, tout était un problème » « Chez Red Bull, tout était un problème. Si j’étais plus rapide, c’était un problème et ça créait un environnement très tendu. Si j’étais plus lent que Max, c’était aussi un problème. J’ai compris que c’étaient les circonstances dans lesquelles j’évoluais et, au lieu de me plaindre, j’ai essayé d’en tirer le meilleur », a déclaré Sergio Pérez.