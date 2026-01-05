F1 - Séparation avec Verstappen : L’annonce officielle !

Pierrick Levallet

Après Christian Horner et Helmut Marko, Max Verstappen a assisté à une autre rupture Red Bull. Will Courtenay, responsable de la stratégie de course au sein de l’écurie autrichienne, a annoncé son départ pour McLaren. L’ingénieur britannique a d’ailleurs avoué avoir hâte de démarrer ce nouveau chapitre de sa déjà longue carrière en F1.

«Ce furent un peu plus de deux décennies incroyables» « Après 22 années chez Red Bull Racing, dont les 15 dernières en tant que responsable de la stratégie de course, je suis ravi d’annoncer que je me lance désormais dans un nouveau défi, en rejoignant l’équipe de Formule 1 de McLaren Racing en tant que directeur sportif. J’aimerais adresser un immense merci à toutes les personnes avec lesquelles j’ai travaillé chez Red Bull » a d’abord expliqué Will Courtenay dans des propos rapportés par NextGen-Auto.