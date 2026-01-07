Mercato - PSG : Pep Guardiola dit oui !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La stratégie du PSG sur le mercato fait des émules. En effet, interrogé en conférence de presse sur ses ambitions cet hiver, Pep Guardiola confirme, que comme Luis Enrique, il refuse de faire des folies et de se retrouver avec un effectif trop large.

L'été dernier, le PSG s'est distingué par sa discrétion sur le mercato malgré le risque de blessures et le manque de profondeur à certains postes. Une stratégie qui porte ses fruits et que valide même Pep Guardiola qui annonce faire la même chose.

Guardiola fait comme le PSG « Nous allons peut-être recruter quelqu'un, mais ce sera différent. Nous n'allons pas recruter quatre ou cinq joueurs comme l'année dernière », confie-t-il en conférence de presse avant de poursuivre en expliquant sa volonté de ne pas empiler les joueurs.