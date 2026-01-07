Mercato - PSG : Pep Guardiola dit oui !

La stratégie du PSG sur le mercato fait des émules. En effet, interrogé en conférence de presse sur ses ambitions cet hiver, Pep Guardiola confirme, que comme Luis Enrique, il refuse de faire des folies et de se retrouver avec un effectif trop large.
L'été dernier, le PSG s'est distingué par sa discrétion sur le mercato malgré le risque de blessures et le manque de profondeur à certains postes. Une stratégie qui porte ses fruits et que valide même Pep Guardiola qui annonce faire la même chose.
Guardiola fait comme le PSG
« Nous allons peut-être recruter quelqu'un, mais ce sera différent. Nous n'allons pas recruter quatre ou cinq joueurs comme l'année dernière », confie-t-il en conférence de presse avant de poursuivre en expliquant sa volonté de ne pas empiler les joueurs.
«Je suis satisfait de l'effectif dont nous disposons»
« Bien sûr, s'il y a six ou sept blessés, il faut 35 joueurs dans l'effectif. Mais ce n'est pas viable pour l'équipe, ni sur le plan économique, ni sur le plan de l'ambiance au sein du groupe. Parfois, le club doit vendre parce que nous devons équilibrer les comptes, mais je suis satisfait de l'effectif dont nous disposons. J'espère seulement que Gvardiol et Dias pourront revenir bientôt. Je suis convaincu que nous pouvons y arriver », ajoute Pep Guardiola.