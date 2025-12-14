Chevalier viré par le PSG : La grande annonce à l’étranger !

Axel Cornic

Seulement quelques mois après le départ de Gianluigi Donnarumma et l’arrivée de Lucas Chevalier, le Paris Saint-Germain planifierait un autre changement dans les cages. Plusieurs médias en Italie assurent en effet que le club parisien serait sur les traces de Mike Maignan, dont le contrat avec l’AC Milan se termine en juin prochain.

C’est ce qu’on appelle une occasion en or. Gardien reconnu et titulaire en équipe de France depuis quelques années, Mike Maignan pourra négocier librement avec d’autres clubs à partir du 1er janvier prochain. Le contrat qui le lie à l’AC Milan se termine en effet dans seulement quelques mois, ce qui aurait attiré l’attention de nombreux clubs, dont le PSG.

Maignan approche de la fin de son contrat Chelsea ou encore le Bayern Munich seraient également sur les traces de l’international français, mais du côté de Milan on semble vouloir tout faire pour le convaincre de prolonger. « Cela n’a jamais été une question d'argent » a déclaré ce dimanche Igli Tare, au micro de DAZN.