Transfert imminent à l’OM : La grosse erreur balancée en direct ?

Axel Cornic

La première recrue marseillaise de ce mercato hivernal pourrait bien se préciser dans les prochaines heures. Plusieurs sources annoncent un accord de principe entre l’Olympique de Marseille et Himad Abdelli, milieu de terrain du SCO Angers. Mais si certains s’extasient devant cette arrivée, d’autres observateurs émettent quelques doutes.

Cela fait plusieurs jours déjà que le mercato a commencé, mais c’est toujours le calme plat à Marseille. Ça pourrait toutefois s’agiter très bientôt, puisqu’un nouveau milieu de terrain pourrait bientôt débarquer à l’OM.

« Je l'ai toujours dit, au milieu, il manque un vrai chien à l’OM » Il s’agit d’Himad Abdelli, qui a réalisé de très belles choses lors de la première partie de saison avec le SCO Angers. Pourtant, cette signature ne semble pas faire l’unanimité. « Je l'ai toujours dit, au milieu, il manque un vrai chien à l’OM. Un vrai joueur qui sent le ballon, qui ratisse, gratte et je ne suis pas sûr que ce soit Abdelli » a expliqué Walid Acherchour, sur RMC.