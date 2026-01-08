Transfert imminent à l’OM : La grosse erreur balancée en direct ?

La première recrue marseillaise de ce mercato hivernal pourrait bien se préciser dans les prochaines heures. Plusieurs sources annoncent un accord de principe entre l’Olympique de Marseille et Himad Abdelli, milieu de terrain du SCO Angers. Mais si certains s’extasient devant cette arrivée, d’autres observateurs émettent quelques doutes.
Cela fait plusieurs jours déjà que le mercato a commencé, mais c’est toujours le calme plat à Marseille. Ça pourrait toutefois s’agiter très bientôt, puisqu’un nouveau milieu de terrain pourrait bientôt débarquer à l’OM.
« Je l'ai toujours dit, au milieu, il manque un vrai chien à l’OM »
Il s’agit d’Himad Abdelli, qui a réalisé de très belles choses lors de la première partie de saison avec le SCO Angers. Pourtant, cette signature ne semble pas faire l’unanimité. « Je l'ai toujours dit, au milieu, il manque un vrai chien à l’OM. Un vrai joueur qui sent le ballon, qui ratisse, gratte et je ne suis pas sûr que ce soit Abdelli » a expliqué Walid Acherchour, sur RMC.
« Ce n'est pas sur lui que tu construis ton équipe »
« Et Abdelli à l’OM, c’est plus un joueur de rotation capable d’apporter dans une saison très longue, mais ce n'est pas sur lui que tu construis ton équipe » a achevé Acherchour, qui aurait préféré voir d’autres profils arriver à l'OM. En fin de contrat à Angers, Abdelli aurait vraisemblablement donné son accord pour un contrat de cinq ans à Marseille.