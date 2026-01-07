Départ de Greenwood : Le jackpot en vue pour l’OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, Mason Greenwood est un joueur de l'OM et fait énormément de bien au club phocéen. Mais cela durera-t-il encore longtemps ? Compte tenu de ses performances, l’Anglais pourrait aller voir plus haut pour son avenir. Les rumeurs d’un possible transfert de Greenwood apparaissent régulièrement. Si tel était le cas, l’OM devrait encaisser un joli chèque.

A chacune de ses apparitions avec l’OM depuis le début de la saison, Mason Greenwood démontre toute l’étendue de son talent. Des performances exceptionnelles qui éveillent bien évidemment des convoitises. L’Anglais pourrait ne pas s’éterniser du côté de la Canebière, intéressant certaines des plus grosses écuries du Vieux Continent. Mais forcément, concernant ce possible transfert de Greenwood, la question sera de savoir combien réclamera l’OM.

64M€ pour Greenwood ? Quel est le prix aujourd’hui de Mason Greenwood ? L’Observatoire du football CIES a dressé le top 100 des joueurs les plus chers. Alors que Lamine Yamal se dresse tout en haut de ce classement avec une valeur de 343M€, on retrouve également le numéro 10 de l’OM un peu plus loin. C’est ainsi qu’aujourd’hui le prix de Greenwood serait de l’ordre de 64M€.