De retour à l'OM come Habib Beye ? Un nom bien connu en Ligue 1 met les choses au clair

C'est désormais officiel, Habib Beye fait son retour à l'OM, un club au sein duquel il a évolué durant quatre saisons en tant que joueur. Et cela pourrait donner des idées à un autre ancien marseillais dont le nom a circulé pour un retour ces derniers mois.

C'est désormais acté, l'OM a trouvé le successeur de Roberto De Zerbi et il s'agit d'Habib Beye. « L’Olympique de Marseille annonce la nomination d’Habib Beye au poste d’entraîneur de l’équipe première. Bon retour chez toi, Habib », écrivait le club phocéen par le biais d'un communiqué. Il fait donc son retour dans un club au sein duquel il a évolué pendant quatre saisons. Un destin qu'Eric Roy aurait pu connaître il y a quelques années lorsque son nom circulait du côté de l'OM pour devenir directeur sportif. Passé à Marseille entre 1996 et 1999, l'actuel entraîneur du Stade Brestois a évoqué la possibilité d'un retour à l'OM.

Comme Beye, Roy a été annoncé à l'OM par le passé « Je pense qu'on a toujours un lien avec les clubs où on s’est investi, où on a travaillé. J’y suis très attaché aussi. J'ai toujours vécu le football comme étant une véritable passion. Et même si je suis un Niçois, et même si j'ai eu la chance de me former dans mon club à Nice, de pouvoir y travailler, tous les clubs où je suis passé, je me suis investi à 200 %. Et partout où je suis passé, je garde malgré tout ce lien. Donc, bien sûr, Marseille en fait partie. C’est un club qui ne peut pas te laisser insensible. C’est un club qui te marque forcément. Mais tous les clubs dans lesquels j'ai travaillé, que ce soit en tant que joueur ou en tant que dirigeant, ça reste des clubs particuliers pour moi et que je suis toujours », lance-t-il dans une interview accordée à RMC avant de poursuivre.