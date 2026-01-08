Zinedine Zidane : La surprise que personne n’a vu venir pour son avenir ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec le départ de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026, l’équipe de France cherche son prochain sélectionneur. Celui-ci pourrait d’ores et déjà être trouvé en la personne de Zinedine Zidane. L’ancien du Real Madrid est aujourd’hui le grand favori, mais voilà que rien n’est encore signé. De quoi laisser la porte ouverte à une surprise pour l’avenir de Zizou ?

Après 14 ans à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps va quitter le banc des Bleus. En effet, le sélectionneur l’a déjà annoncé, il quittera ses fonctions à l’issue de la Coupe du monde 2026. Un départ qui a soulevé une grande question : qui viendra lui succéder ? Immédiatement, un nom est apparu sur toutes les lèvres, celui de Zinedine Zidane. Parti du Real Madrid en 2021, Zizou attend patiemment son tour pour reprendre l’équipe de France et voilà que l’occasion semble enfin venue.

Un avenir inattendu pour Zidane ? Zinedine Zidane à la tête des Bleus, c’est une évidence pour beaucoup. Néanmoins, l’officialisation n’est toujours pas tombée et ça ne devrait pas être le cas avant plusieurs mois. Une situation qui rend alors possible tout scénario. C’est ainsi que de nombreuses rumeurs ont envoyé Zizou sur un autre banc que celui de l’équipe de France dernièrement. Le Real Madrid pour remplacer Xabi Alonso, Chelsea avant la nomination de Liam Rosenior, Manchester United après le licenciement de Ruben Amorim… Zidane a la cote à en croire ce qui peut se dire un peu partout…