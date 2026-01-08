Mbappé - Real Madrid : Retrouvailles surprises au PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Real Madrid, les dirigeants merengue semblent être particulièrement intéressés par le fait d'offrir à Kylian Mbappé un de ses compères en équipe de France en la personne de Dayot Upamecano. Cependant, le PSG semble être aussi dans la course et des retrouvailles avec son grand ami Ousmane Dembélé seraient donc d'actualité. Une opération qui n'intéressait pas le Paris Saint-Germain à première vue. Explications.

Le 30 juin 2026, Dayot Upamecano rejoindra... le marché des agents libres. Si, et seulement si sa situation contractuelle demeure inchangée d'ici-là. Ce qui ne devrait pas arriver puisque comme le10sport.com vous l'a dévoilé courant décembre, la tendance était déjà clairement à une prolongation de contrat au Bayern Munich. Une mauvaise nouvelle pour le PSG ainsi que le Real Madrid qui semblent s'être placé en embuscade afin de saisir la moindre opportunité ces derniers temps.

Le PSG sur Upamecano ? Sur le plateau de l'émission La Tribune d'Ici Paris, Loïc Tanzi est passé aux aveux en mettant la lumière sur le dossier Upamecano, ami de longue date du Ballon d'or 2025 et star du PSG : Ousmane Dembélé. « Les joueurs suivis par Luis Campos, il y en a une centaine. Des joueurs proposés, il doit y en avoir le double peut-être. Après, il faut savoir pour quels joueurs il y a un intérêt, quels joueurs ils regardent, discutent un peu et n'accéleront jamais. Et puis, il y en a qui vont arriver dans leurs radars dans les prochaines semaines parce qu'il y a une situation intéressante. On parlait de (Ibrahima) Konaté à Liverpool, de (Dayot) Upamecano au Bayern Munich ».