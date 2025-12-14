Ousmane Dembélé - PSG : Il se grille et vend la mèche sur son transfert ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ousmane Dembélé a commencé sa route à Evreux avec Dayot Upamecano, un ami qu'il tient toujours dans son cercle proche des années plus tard. Coéquipiers en équipe de France, l'attaquant du PSG va-t-il retrouver le défenseur du Bayern Munich dans le vestiaire parisien ? Upamecano a clairement fait perdurer cette rumeur bien que tout semble déjà entériné pour sa prolongation de contrat au Bayern.

Dayot Upamecano est entré dans une nouvelle dimension ces derniers temps. Au point où les cadors du football européen sont prêts à lui ouvrir leurs portes. Que ce soit le PSG ou bien le Real Madrid, par l'intermédiaire de sa star Kylian Mbappé, a bougé ses pions. « On parle du meilleur défenseur du monde, je pense qu'aujourd'hui dans la saison, il est dans cette discussion. Il fait partie de ces défenseurs dominants capables d'être vaillants et d'aller presser le joueur très haut, de jouer le un contre un, de gagner des duels, d'être à la relance et d'être présent. Il est dans un grand club, le Bayern. Il n'y a pas beaucoup mieux (Il marque une pause). Il y a mieux (rire) ».

Upamecano et Dembélé réunis au PSG ? : «(Rire) Ouais pourquoi pas, pourquoi pas» Comme Téléfoot l'a rappelé ce dimanche, Ousmane Dembélé et Dayot Upamecano se sont fréquentés bien avant de devenir des joueurs professionnels de l'équipe de France. Lorsqu'ils étaient à Evreux, respectivement en CM2 et en CM1, ils s'affrontaient au city stade. Et des années après, vont-ils partager le même vestiaire au PSG ? Le défenseur du Bayern Munich se trouve dans l'ultime saison de son contrat au sein du club bavarois et pourrait avoir laisser un indice sur l'identité de son prochain club : le PSG ? « (Rire) Ouais pourquoi pas, pourquoi pas. On va dire qu'on est pas pressés ».