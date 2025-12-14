Ousmane Dembélé - PSG : Il se grille et vend la mèche sur son transfert ?

Ousmane Dembélé a commencé sa route à Evreux avec Dayot Upamecano, un ami qu'il tient toujours dans son cercle proche des années plus tard. Coéquipiers en équipe de France, l'attaquant du PSG va-t-il retrouver le défenseur du Bayern Munich dans le vestiaire parisien ? Upamecano a clairement fait perdurer cette rumeur bien que tout semble déjà entériné pour sa prolongation de contrat au Bayern.
Dayot Upamecano est entré dans une nouvelle dimension ces derniers temps. Au point où les cadors du football européen sont prêts à lui ouvrir leurs portes. Que ce soit le PSG ou bien le Real Madrid, par l'intermédiaire de sa star Kylian Mbappé, a bougé ses pions. « On parle du meilleur défenseur du monde, je pense qu'aujourd'hui dans la saison, il est dans cette discussion. Il fait partie de ces défenseurs dominants capables d'être vaillants et d'aller presser le joueur très haut, de jouer le un contre un, de gagner des duels, d'être à la relance et d'être présent. Il est dans un grand club, le Bayern. Il n'y a pas beaucoup mieux (Il marque une pause). Il y a mieux (rire) ».
Upamecano et Dembélé réunis au PSG ? : «(Rire) Ouais pourquoi pas, pourquoi pas»
Comme Téléfoot l'a rappelé ce dimanche, Ousmane Dembélé et Dayot Upamecano se sont fréquentés bien avant de devenir des joueurs professionnels de l'équipe de France. Lorsqu'ils étaient à Evreux, respectivement en CM2 et en CM1, ils s'affrontaient au city stade. Et des années après, vont-ils partager le même vestiaire au PSG ? Le défenseur du Bayern Munich se trouve dans l'ultime saison de son contrat au sein du club bavarois et pourrait avoir laisser un indice sur l'identité de son prochain club : le PSG ? « (Rire) Ouais pourquoi pas, pourquoi pas. On va dire qu'on est pas pressés ».
Upamecano va apposer sa signature sur un nouveau contrat au Bayern Munich
Saber Desfarges a cependant pris le soin de lui faire s'exprimer sur une hypothétique continuité au Bayern Munich, validée par Dayot Upamecano. « Si je peux rester au Bayern Munich et prolonger ? Bien sûr ». Et il se trouve que c'est la direction qu'est en train de prendre le feuilleton Upamecano en coulisses. Le10sport.com vous dévoilait le 9 décembre dernier que la décision de l'international français allait être prise dans les prochains jours et qu'il devrait, sauf cataclysme, signer une prolongation de contrat chez le champion d'Allemagne.