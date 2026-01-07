Transfert d’un phénomène : L’OM fait une grave erreur !

Alors qu’il n’a participé qu’à 16 rencontres en Ligue 1 depuis son arrivée à l’été 2024, Robinio Vaz pourrait tout de même quitter l’OM lors de ce mercato hivernal. Le club a ouvert la porte à son départ, après que l’attaquant âgé de 18 ans ait refusé une offre de prolongation. Une erreur aux yeux de Christophe Dugarry, d’autant plus que le joueur ne coûte pas beaucoup à Marseille en termes de salaire.
En octobre, l’OM a entamé des discussions avec Robinio Vaz dans l’optique d’une prolongation de deux ans. Comme expliqué par L’Équipe, le club a arrêté les négociations deux mois plus tard. Marseille lui proposait un salaire six fois supérieur à celui qu’il perçoit actuellement, estimé à 10 000€ par mois, mais l’attaquant âgé de 18 ans demandait plus initialement.
« Il ne vaut pas 25M€ »
L’OM a donc décidé d’ouvrir la porte à un départ de Robinio Vaz, une situation dans laquelle se retrouve également Darryl Bakola (18 ans), et a fixé son prix entre 25 et 30M€. « Tu as des dirigeants qui nous disent que sa mentalité n’est pas bonne, dixit l’entraîneur, mais par contre, il vaut 20-25M€. Si sa mentalité n’est pas bonne et qu’il a fait 10 matchs depuis le début de l’année, il ne vaut pas 25M€. Je ne comprends pas la logique de tout ça », a réagi Christophe Dugarry dans Rothen s’enflamme sur RMC. Le champion du monde 1998 fait référence aux propos de Roberto De Zerbi après la défaite contre le FC Nantes (0-2) dimanche, quand l’entraîneur de l’OM avait déclaré que Darryl Bakola et Robinio Vaz devaient « avoir faim, sinon ils ne jouent pas. »
« Je ne comprends pas quelle est l’idée, quand tu as un jeune joueur comme ça talentueux, de vouloir le transférer aujourd’hui à 20-25M€ »
Une situation qui reste difficilement compréhensible pour Christophe Dugarry. Il estime que l’OM fait une erreur en voulant se séparer dès maintenant de Robinio Vaz : « Tu préfères vendre un gamin qui te coûte 10 000€ par mois et t’en demande certes un petit peu plus, mais qui est sous contrat jusqu’en 2028. Donc au moins, pendant deux ans et demi, tu peux l’amener à maturité. C’est quand même une aubaine. C’est toujours mieux que d’aller chercher des mecs qui n’ont pas forcément l’amour du maillot, du club, et tout ce qui va avec, que tu vas payer entre 500 000 et 700 000€ par mois. Ça te coûte quand même moins cher d’avoir un jeune. Et puis, c’est aussi ça le football, et ça doit être aussi ça l’OM : amener des jeunes à maturité. Quel kiffe pour un club. Si tu veux le vendre cher le gamin, à la rigueur que ce soit ton projet, ok, pas de problème, mais amène le à maturité, dans une performance, à un certain niveau. Je ne comprends pas quelle est l’idée, quand tu as un jeune joueur comme ça talentueux, de vouloir le transférer aujourd’hui à 20-25M€. »