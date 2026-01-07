Transfert d’un phénomène : L’OM fait une grave erreur !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il n’a participé qu’à 16 rencontres en Ligue 1 depuis son arrivée à l’été 2024, Robinio Vaz pourrait tout de même quitter l’OM lors de ce mercato hivernal. Le club a ouvert la porte à son départ, après que l’attaquant âgé de 18 ans ait refusé une offre de prolongation. Une erreur aux yeux de Christophe Dugarry, d’autant plus que le joueur ne coûte pas beaucoup à Marseille en termes de salaire.

En octobre, l’OM a entamé des discussions avec Robinio Vaz dans l’optique d’une prolongation de deux ans. Comme expliqué par L’Équipe, le club a arrêté les négociations deux mois plus tard. Marseille lui proposait un salaire six fois supérieur à celui qu’il perçoit actuellement, estimé à 10 000€ par mois, mais l’attaquant âgé de 18 ans demandait plus initialement.

« Il ne vaut pas 25M€ » L’OM a donc décidé d’ouvrir la porte à un départ de Robinio Vaz, une situation dans laquelle se retrouve également Darryl Bakola (18 ans), et a fixé son prix entre 25 et 30M€. « Tu as des dirigeants qui nous disent que sa mentalité n’est pas bonne, dixit l’entraîneur, mais par contre, il vaut 20-25M€. Si sa mentalité n’est pas bonne et qu’il a fait 10 matchs depuis le début de l’année, il ne vaut pas 25M€. Je ne comprends pas la logique de tout ça », a réagi Christophe Dugarry dans Rothen s’enflamme sur RMC. Le champion du monde 1998 fait référence aux propos de Roberto De Zerbi après la défaite contre le FC Nantes (0-2) dimanche, quand l’entraîneur de l’OM avait déclaré que Darryl Bakola et Robinio Vaz devaient « avoir faim, sinon ils ne jouent pas. »