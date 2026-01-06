Guardiola - PSG : C'est validé !

Présent en conférence de presse ce mardi, Pep Guardiola a été interrogé sur le mercato. Et l'entraîneur de Manchester City a confirmé qu'il n'y aurait pas d'énormes mouvements. Et pour cause, comme le fait le PSG, le technicien espagnol refuse d'empiler les joueurs.
L'été dernier, le PSG a décidé de très peu recruté malgré les risques de blessure après une saison éreintante, et malgré certains manques dans l'effectif, notamment sur les postes de latéral droit et au milieu de terrain. Un choix totalement assumé par Luis Enrique, qui veut laisser leur chance aux jeunes du centre de formation. Et visiblement, cette stratégie est validée par Pep Guardiola, qui a même les mêmes ambitions que son compatriote.
Guardiola - Luis Enrique : Même combat
« Nous allons peut-être recruter quelqu'un, mais ce sera différent. Nous n'allons pas recruter quatre ou cinq joueurs comme l'année dernière », confie-t-il en conférence de presse avant de poursuivre en expliquant sa volonté de ne pas empiler les joueurs.
«35 joueurs dans l'effectif, ce n'est pas viable pour l'équipe»
« Bien sûr, s'il y a six ou sept blessés, il faut 35 joueurs dans l'effectif. Mais ce n'est pas viable pour l'équipe, ni sur le plan économique, ni sur le plan de l'ambiance au sein du groupe. Parfois, le club doit vendre parce que nous devons équilibrer les comptes, mais je suis satisfait de l'effectif dont nous disposons. J'espère seulement que Gvardiol et Dias pourront revenir bientôt. Je suis convaincu que nous pouvons y arriver », ajoute Pep Guardiola.