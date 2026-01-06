Guardiola - PSG : C'est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse ce mardi, Pep Guardiola a été interrogé sur le mercato. Et l'entraîneur de Manchester City a confirmé qu'il n'y aurait pas d'énormes mouvements. Et pour cause, comme le fait le PSG, le technicien espagnol refuse d'empiler les joueurs.

L'été dernier, le PSG a décidé de très peu recruté malgré les risques de blessure après une saison éreintante, et malgré certains manques dans l'effectif, notamment sur les postes de latéral droit et au milieu de terrain. Un choix totalement assumé par Luis Enrique, qui veut laisser leur chance aux jeunes du centre de formation. Et visiblement, cette stratégie est validée par Pep Guardiola, qui a même les mêmes ambitions que son compatriote.

Guardiola - Luis Enrique : Même combat « Nous allons peut-être recruter quelqu'un, mais ce sera différent. Nous n'allons pas recruter quatre ou cinq joueurs comme l'année dernière », confie-t-il en conférence de presse avant de poursuivre en expliquant sa volonté de ne pas empiler les joueurs.