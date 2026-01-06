Une star de Luis Enrique sacrifiée : Clash inévitable au PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain sur le point... de perdre Bradley Barcola ? Aucun terrain d'entente n'a été trouvé entre l'international français et le comité directeur parisien pour la prolongation de son contrat qui expirera le 30 juin 2028. Au point où son départ pourrait s'écrire à la fin de la saison avec une préparation pour sa succession imaginée par Loïc Tanzi. Et ce, bien que Luis Enrique ait milité pour sa continuité.

Luis Enrique se serait opposé au départ de Bradley Barcola à la dernière intersaison. Alors que le Bayern Munich ainsi que Liverpool semblaient avoir des vues sur l'ailier du PSG, le coach espagnol aurait été cash en coulisses : il était hors de question, malgré son déclassement derrière Désiré Doué lors des grands rendez-vous de fin de saison, de céder Barcola à un autre grand club européen.

«Barcola, il y aura un vrai sujet l'été prochain» Luis Enrique était clair, il comptait sur Bradley Barcola pour cette saison. Cependant, l'international français est entré dans la troisième année de son contrat, moment de discussions pour le renouvellement de bail privilégié par Luis Campos. Le conseiller football du Paris Saint-Germain a dégainé une offre restée pour le moment sans réponse comme le10sport.com vous le dévoilait en exclusivité le 6 décembre dernier. De quoi changer la donne pour l'été prochain. « Barcola, il y aura un vrai sujet l'été prochain pour quitter le Paris Saint-Germain ». a confié Loïc Tanzi.