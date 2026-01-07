Transfert à 15M€ : Catastrophe annoncée à l’OM !

Pierrick Levallet

L’été dernier, l’OM s’est une nouvelle fois montré très actif sur le mercato. Le club phocéen a offert de nombreux renforts à Roberto De Zerbi. Les dirigeants marseillais ont notamment mis la main sur Benjamin Pavard en toute fin de mercato. Pierre Ménès a néanmoins dressé un constat accablant pour le défenseur central de 29 ans.

L’OM s’est montré particulièrement actif sur le mercato l’été dernier. Les dirigeants marseillais souhaitaient offrir de nouvelles solutions à Roberto De Zerbi pour cette saison. Le club phocéen est notamment allé chercher Benjamin Pavard dans les dernières heures du mercato. Le champion du monde 2018 a débarqué en prêt assorti d’une option d’achat de 15M€. Seulement, Pierre Ménès n’a pas vraiment été convaincu par le défenseur central de 29 ans jusqu’à présent.

«Je me suis dit que c’était vraiment une bonne idée» « Je n’ai jamais été un grand admirateur de Benjamin Pavard, qui a bâti pour moi une grande partie de sa carrière sur son but contre l’Argentine. Mais c’est vrai que lorsqu’il est arrivé à l’OM en toute fin de mercato, je me suis dit que c’était vraiment une bonne idée, d’autant plus qu’il peut jouer à droite ou dans l’axe droit selon les dispositifs divers et variés de De Zerbi » a d’abord expliqué l’ancien journaliste de Canal+ sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.