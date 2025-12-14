Coup de tonnerre à l’étranger, c’est fait pour le nouvel attaquant de l’OL !

Axel Cornic

Le mercato hivernal approche et du côté de l’Olympique Lyonnais on préparerait un très gros coup. Plusieurs médias français comme espagnols ont en effet annoncé un intérêt prononcé pour Endrick, ancien prodige du Real Madrid qui ne joue que très peu depuis l’arrivée sur le banc de Xabi Alonso.

Si la sérénité semble être revenue à Lyon, il va falloir faire beaucoup mieux. Les résultats de l’OL sont décevants et Paulo Fonseca commence à manquer d’option pour se relancer, notamment en attaque. Mais ça tombe bien, puisque le mercato arrivé à grands pas !

Endrick à l’OL Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’OL pourrait signer l’un des deals les plus importants de l’hiver. Très peu utilisé par Xabi Alonso cette saison, Endrick chercher à se relancer dans un nouveau club en vue de la Coupe du monde 2026, qu’il aimerait disputer avec le Brésil. Le Real Madrid serait ainsi ouvert à un prêt de son attaquant, qui ferait le plus grand bien aux Lyonnais.