Transfert à l'OM : L'offre qu'il ne peut pas refuser, tout est révélé dans la presse !

Entre Timothy Weah et le comité de direction de l'OM, la confiance s'est immédiatement installée grâce à un discours que le joueur de la Team USA recherchait, mais ne trouvait pas à la Juventus. Se sentant apprécié à sa juste valeur tant par les dirigeants que l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Weah a signé une offre qu'il ne pouvait pas refuser.

Du côté de l'Olympique de Marseille, le mercato a été particulièrement animé pendant l'été. Pas moins de douze recrues ont été enregistrées par le tandem Medhi Benatia - Pablo Longoria, respectivement directeur du football et président de l'OM. Bis repetita donc pour offrir à Roberto De Zerbi. Timothy Weah a fait partie du grand ménage effectué au centre Robert Louis-Dreyfus.

Weah émettait le souhait d'être considéré, ce que l'OM lui a offert Et ce, grâce à deux conversations téléphoniques avec Benatia et De Zerbi qui l'ont incité à donner son aval à l'OM en attendant que le club phocéen trouve un accord avec la direction de la Juventus pour son prêt payant d'une saison à 1M€, le tout avec obligation d'achat à 14M€ ainsi que 3M€ de divers bonus. Weah a donc été convaincu par le projet sportif teasé par les deux hommes.