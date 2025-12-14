Mercato : Un phénomène au PSG, c’est la panique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs semaines, la presse allemande ne cesse d’affirmer que le PSG est intéressé par le crack du FC Cologne Said El Mala. Âgé de 19 ans, l’attaquant allemand impressionne, et sa cote grimpe en flèche. En plus du club parisien, pas moins de quatre cadors européens seraient dans les tuyaux pour sa signature l’été prochain.

Le PSG à l’assaut d’un nouveau phénomène. Toujours désireux de se renforcer par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs, le club de la capitale pourrait réaliser un gros coup en Allemagne. Véritable révélation de ce début de saison en Bundesliga, Said El Mala jouit d’une grosse cote en Europe désormais.

Le PSG fonce sur un crack allemand D’après la presse allemande, le PSG suit bel et bien l’attaquant de Cologne. L’intérêt parisien à l’égard de Said El Mala a d’ailleurs été confirmé ce samedi par le journaliste Ekrem Konur. Ce dernier annonce notamment que le club allemand souhaite réaliser la plus grosse vente de son histoire avec le crack de 19 ans, que Cologne valorise à un montant compris entre 50M€ et 60M€.