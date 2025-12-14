Mercato : Un phénomène au PSG, c’est la panique !

Depuis plusieurs semaines, la presse allemande ne cesse d’affirmer que le PSG est intéressé par le crack du FC Cologne Said El Mala. Âgé de 19 ans, l’attaquant allemand impressionne, et sa cote grimpe en flèche. En plus du club parisien, pas moins de quatre cadors européens seraient dans les tuyaux pour sa signature l’été prochain.
Le PSG à l’assaut d’un nouveau phénomène. Toujours désireux de se renforcer par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs, le club de la capitale pourrait réaliser un gros coup en Allemagne. Véritable révélation de ce début de saison en Bundesliga, Said El Mala jouit d’une grosse cote en Europe désormais.
Le PSG fonce sur un crack allemand
D’après la presse allemande, le PSG suit bel et bien l’attaquant de Cologne. L’intérêt parisien à l’égard de Said El Mala a d’ailleurs été confirmé ce samedi par le journaliste Ekrem Konur. Ce dernier annonce notamment que le club allemand souhaite réaliser la plus grosse vente de son histoire avec le crack de 19 ans, que Cologne valorise à un montant compris entre 50M€ et 60M€.
L’Europe s’arrache Said El Mala
Mais ce n’est pas tout. En effet, en plus du PSG, quatre cadors européens sont également présents sur ce dossier. Il s’agirait du Bayern Munich, de Manchester United, du Real Madrid, et de Brighton. Affaire à suivre de près l’été prochain donc...