Marquinhos : Alerte, le PSG a trouvé son remplaçant !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs mois, Liverpool tente de prolonger le contrat d’Ibrahima Konaté qui arrive à échéance en juin 2026. Le défenseur central hésite à continuer l’aventure chez les Reds, ce qui aurait mis les dirigeants anglais en alerte. De son côté, le PSG aimerait bien récupérer le Français, qui est vu comme le parfait successeur de Marquinhos.

Où évoluera Ibrahima Konaté la saison prochaine ? La question se pose car le défenseur central est en fin de contrat dans quelques mois et il doit donc prolonger avec Liverpool ou alors il partira libre vers un autre grand club européen, qui pourrait bien être le PSG.

Konaté successeur de Marquinhos ? D’après les informations de CaughtOffside, le PSG serait l’un des clubs qui suivrait attentivement le dossier Ibrahima Konaté. Le Français serait vu par le club de la capitale comme le parfait successeur de Marquinhos qui pourrait bien quitter Paris l’été prochain.