Karim Benzema de retour en France : Sa femme, Lyna Khoudri, dit tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Exilé en Arabie Saoudite où il porte le maillot d'Al-Ittihad depuis 2023, Karim Benzema était de retour en France en mai dernier, au bras de son épouse Lyna Khoudri sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Et l'actrice est revenu sur ce moment très particulier aux côtés de la star du foot.

Le 25 juin dernier, Lyna Khoudri était de retour au cinéma dans 13 jours, 13 nuits, un long-métrage de Martin Bourboulon, aux côtés de Roschdy Zem, Sidse Babett Knudsen et Fatima Adoum notamment. Et quelques semaines avant la sortie de ce film, l'actrice s'était affichée au Festival de Cannes sur le tapis rouge avec le footballeur Karim Benzema, son mari, lui qui évolue en Arabie Saoudite depuis son départ du Real Madrid en 2023. Benzema était donc de retour en France pour l'occasion, et sa présence aux côtés de Lyna Khoudri à Cannes avait beaucoup fait parler.

Lyna Khoudri voulait son homme avec elle Interrogé à ce moment-là dans les colonnes du Parisien, Lyna Khoudri s'expliquait sur la présence de Karim Benzema à ses côtés : « J’avais envie de vivre ce moment avec lui, tout simplement. Martin (Bourboulon, le réalisateur) a monté les marches avec sa femme juste avant moi. Ce sont des instants où l’on a envie d’être avec les gens qu’on aime. Le plus simplement du monde », confiait l'actrice.