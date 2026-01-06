Didier Deschamps en couple : Sa femme décide de tout arrêter, l’immense sacrifice

Tout au long de sa carrière de joueur puis d’entraîneur, Didier Deschamps, qui va bientôt quitter l’équipe de France, a pu compter sur le soutien de sa femme Claude, rencontrée durant son adolescence. Pour accompagner au mieux son conjoint, la native de Concarneau a accepté de faire un gros sacrifice.
Depuis 1985, Didier Deschamps partage la vie de Claude, rencontrée au début de sa carrière, lorsqu’il était encore au centre de formation du FC Nantes. Un soutien majeur pour le sélectionneur des Bleus, qui a pu compter sur sa moitié tout au long de son parcours de joueur puis d’entraîneur, du côté de Marseille, Turin, Londres ou encore Monaco. Mais pour rester avec son mari à chacun de ses transferts, Claude Deschamps a dû faire un sacrifice majeur durant sa jeunesse.
La femme de Didier Deschamps « a choisi d'arrêter ses études d’orthophonie » pour lui
Après avoir emménagé ensemble, et consciente que la carrière de son compagnon décollait, Claude a pris la décision d’arrêter ses études d’orthophonie, un tournant majeur dans leur couple comme on l’avait appris dans le livre Didier Deschamps, La victoire et rien d'autre (Éditions du Rocher), écrit par Bernard Pascuito. « La décision n’a pas été facile à prendre mais elle veut pouvoir se consacrer entièrement à Didier dans les années qui viennent, pouvait-on lire dans l’ouvrage publié en 2021. Être une maîtresse de maison attentive et attentionnée, s’occuper des enfants lorsqu’ils en auront, gérer l’emploi du temps de Didier, veilleur sur sa nourriture et sa récupération ».
« La présence de ma femme est évidemment, a été, est toujours et sera très importante »
Discret sur sa vie privée, Didier Deschamps avait reconnu l’importance majeure de sa femme dans un entretien accordé en 2019 à l’émission 50’ Inside : « Ma femme, mon fils, l'essentiel. Les piliers. Ce sont les personnes les plus importantes. Il y a les satisfactions, les bonheurs dans la vie professionnelle, mais rien ne sera au-dessus de l'arrivée d'un enfant, même si c'est surtout ma femme Claude qui s'en est surtout occupé. Parce que je n'étais pas toujours là. La présence de ma femme est évidemment, a été, est toujours et sera très importante ».