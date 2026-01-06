Didier Deschamps en couple : Sa femme décide de tout arrêter, l’immense sacrifice

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Tout au long de sa carrière de joueur puis d’entraîneur, Didier Deschamps, qui va bientôt quitter l’équipe de France, a pu compter sur le soutien de sa femme Claude, rencontrée durant son adolescence. Pour accompagner au mieux son conjoint, la native de Concarneau a accepté de faire un gros sacrifice.

Depuis 1985, Didier Deschamps partage la vie de Claude, rencontrée au début de sa carrière, lorsqu’il était encore au centre de formation du FC Nantes. Un soutien majeur pour le sélectionneur des Bleus, qui a pu compter sur sa moitié tout au long de son parcours de joueur puis d’entraîneur, du côté de Marseille, Turin, Londres ou encore Monaco. Mais pour rester avec son mari à chacun de ses transferts, Claude Deschamps a dû faire un sacrifice majeur durant sa jeunesse.

La femme de Didier Deschamps « a choisi d'arrêter ses études d’orthophonie » pour lui Après avoir emménagé ensemble, et consciente que la carrière de son compagnon décollait, Claude a pris la décision d’arrêter ses études d’orthophonie, un tournant majeur dans leur couple comme on l’avait appris dans le livre Didier Deschamps, La victoire et rien d'autre (Éditions du Rocher), écrit par Bernard Pascuito. « La décision n’a pas été facile à prendre mais elle veut pouvoir se consacrer entièrement à Didier dans les années qui viennent, pouvait-on lire dans l’ouvrage publié en 2021. Être une maîtresse de maison attentive et attentionnée, s’occuper des enfants lorsqu’ils en auront, gérer l’emploi du temps de Didier, veilleur sur sa nourriture et sa récupération ».