Rupture de Kylian Mbappé : Le jeu dangereux avec cette célébrité !

Amadou Diawara

Touché à un genou à la fin de l'année 2025, Kylian Mbappé a quand même continué à jouer. Alors qu'il était sur la sellette, Xabi Alonso a décidé de ne pas se passer de son meilleur buteur. Comme l'a affirmé Guille Uzquiano, le coach du Real Madrid a pu sauver sa peau grâce à Kylian Mbappé.

A la fin de l'année 2025, Kylian Mbappé était touché au genou gauche. Malgré tout, le numéro 10 du Real Madrid a continué à être aligné par Xabi Alonso. Une décision qui a été fatale, puisque Kylian Mbappé souffre aujourd'hui d'une entorse. Journaliste de la Cadena COPE, Guille Uzquiano a poussé un coup de gueule, affirmant que Xabi Alonso s'est servi de son meilleur buteur pour sauver sa peau.

«C’était un risque» « La blessure s’est aggravée et c’est pour ça qu’il ne jouera pas la Supercoupe. C’était un risque, mais l’entraîneur a pris ce risque parce qu’il pensait qu’il ne pouvait pas se passer d’un joueur qui lui marquait 70% des buts de l’équipe, même contre une équipe d’un niveau aussi inférieur », a pesté Guille Uzquiano, avant d'en rajouter une couche.