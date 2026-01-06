Séparation avec Mbappé : Une jeune star balance tout !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En manque de temps de jeu et barré par la concurrence de Kylian Mbappé, Endrick a décidé de quitter le Real Madrid pour rejoindre l’OL, où il a été prêté jusqu’à la fin de la saison. Un choix que l’attaquant âgé de 19 ans a fait après en avoir notamment discuté avec Carlo Ancelotti, qui l’a incité à quitter la Casa Blanca.

Présent en conférence de presse ce lundi lors de sa présentation en tant que nouveau joueur de l’OL, Endrick a expliqué pourquoi il avait choisi de quitter le Real Madrid pour rejoindre Lyon. Une décision dans laquelle Carlo Ancelotti, son ancien entraîneur en Espagne et actuel sélectionneur du Brésil, a eu son mot à dire.

«Ses conseils étaient vraiment de partir» « Oui, j'en ai parlé à Carlo, il m'a donné des instructions sur ce que je pouvais faire, ce que je devais faire pour m'améliorer et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, j'ai aussi voulu suivre ses conseils. Ses conseils étaient vraiment de partir (du Real Madrid), de jouer, de développer mon football, là où je pouvais jouer, où je pouvais être heureux. Et c'est quelque chose qui était très important pour moi. Cette décision est la mienne, mais bien sûr, il y a eu un peu de Carlo, parce qu'il est un grand entraîneur, j'ai travaillé avec lui, je me suis très bien développé avec lui », a expliqué Endrick, dans des propos relayés par L’Équipe.