Transfert surprise : C’est validé à l’OL !

Pierrick Levallet

L’été dernier, l’OL a surpris son monde en allant piocher au Viktoria Plzen pour se renforcer. Le club rhodanien a déboursé un peu plus de 7M€ pour s’attacher les services de Pavel Sulc. L’international tchèque n’était pas le seul nom sur la liste des dirigeants lyonnais. Mais Paulo Fonseca et le directeur technique de l’OL ont validé le profil du milieu offensif de 25 ans.

L’OL a réalisé un coup étonnant sur le mercato l’été dernier. Le club rhodanien se cherchait un joueur capable de remplacer Rayan Cherki, Thiago Almada et Alexandre Lacazette. C’est dans cette optique que les dirigeants lyonnais ont déboursé un peu plus de 7M€ pour mettre la main sur Pavel Sulc.

Le transfert de Sulc a suscité l'inquiétude à l'OL Comme le rapporte L’Equipe, l’international tchèque évoluait dans un registre différent au Viktoria Plzen. Le milieu offensif de 25 ans évoluait davantage en tant que numéro 10 avec une tendance à dézoner sur le côté gauche. A l’OL, Pavel Sulc est surtout utilisé sur le côté droit. Son temps d’adaptation avait d’ailleurs suscité une certaine inquiétude l’été dernier, puisque le championnat tchèque ressemble plus à la Bundesliga qu’à la Ligue 1.