Un pote de Dembélé au PSG : La folie à 40M€ !

Pierrick Levallet

Le PSG pourrait réaliser un gros coup sur le mercato l’été prochain. Pour renforcer sa défense, le club de la capitale aimerait signer Dayot Upamecano, dont le contrat au Bayern Munich expire à l’issue de la saison. Le club bavarois fait toutefois tout son possible pour prolonger le défenseur de 27 ans. Une belle offre devrait d’ailleurs partir prochainement.

Et si le PSG profitait d’une excellente opportunité sur le mercato l’été prochain ? Le club de la capitale aurait coché le nom de Dayot Upamecano sur sa liste pour renforcer sa défense. Le joueur de 27 ans présente l’avantage d’être libre à l’issue de la saison, son contrat au Bayern Munich expirant en juin. Le10Sport.com vous a néanmoins révélé en exclusivité que l’international français entendait pour le moment étendre son engagement en Bavière.

Le Bayern Munich va dégainer pour Upamecano Le Bayern Munich devrait d’ailleurs faire une proposition assez alléchante à Dayot Upamecano. D’après les informations de BILD, le club bavarois prévoirait un contrat avec un salaire de 20M€ par an, assorti d’une prime à la signature de 20M€. Le défenseur central aurait ainsi droit à une belle revalorisation salariale, puisqu’il perçoit actuellement 16M€ par saison, et à un joli jackpot une fois qu’il aura paraphé son nouveau bail.