Mercato - OL : Rayan Cherki annonce déjà la date de son retour !

Lors du dernier mercato estival, Rayan Cherki a enfin quitté l’OL. L’international français s'est alors envolé pour l’Angleterre et Manchester City où il régale déjà tout le monde avec ses gestes techniques. Mais voilà qu’à peine parti, Cherki s’imagine déjà de retour chez les Gones. Et le protégé de Pep Guardiola semble avoir une idée précise sur le moment où il reviendra.

Il n'aura donc pas fallu longtemps à Rayan Cherki pour faire craquer tout le monde à Manchester City. En effet, avec ses gestes techniques, l’international français régale la foule et ses coéquipiers. C’est déjà l’amour fou pour Cherki de l’autre côté de la Manche. Pour autant, celui qui a été formé à l’OL n’oublie pas d’où il vient et c’est ainsi qu’un retour à Lyon serait d’ores et déjà à prévoir.

« Tu ne reviens pas rincé » A l’avenir, Rayan Cherki pourrait donc reporter le maillot de l’OL. Le joueur de Manchester City en a d’ailleurs parlé avec Daniel Congré, coordinateur sportif des Gones. En effet, dans un extrait d’Inside diffusé par le club, on peut entend le dirigeant de l’OL dire à Cherki : « Tu reviens au bercail ? Tu reviens à la maison ? Mais par contre, tu ne reviens pas rincé ».