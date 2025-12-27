Pep Guardiola : L’appel du pied au PSG pour signer !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sous contrat jusqu’en 2029 avec le PSG, Vitinha se régale aujourd’hui sous les ordres de Luis Enrique. Le Portugais se plait avec l’entraîneur du club de la capitale, mais voilà que s’il devait s’associer à un autre technicien, il saurait déjà vers qui se tourner. C’est ainsi que Vitinha a interpellé… Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City.

Arrivé au PSG en 2022, Vitinha a connu une première année compliquée avec Christophe Galtier. Mais voilà que Luis Enrique a pris place sur le banc de touche en 2023 et depuis, le Portugais rayonne. Appréciant évoluer sous les ordres de l’entraîneur espagnol, Vitinha a confié pour A Bola : « Je suis très heureux où je suis, j'adore être là où je suis et j'adore m'entraîner avec l'effectif du PSG et avec Luis Enrique ! (…) Je suis très bien là où je suis ! ».

« Je serais très curieux de savoir ce que ça fait d’être entraîné par lui » Mais voilà que Vitinha serait prêt à faire une infidélité à Luis Enrique pour rejoindre Pep Guardiola. En effet, dans la suite de son entretien, le Portugais a confié à propos de l’entraîneur de Manchester City : « Un autre coach ? Pour être cohérent, je dirais Guardiola. Je pense que son style de jeu est exactement très similaire à celui de Luis Enrique, dans la même philosophie, et au mien. Donc, je serais très curieux de savoir ce que ça fait d’être entraîné par lui ».