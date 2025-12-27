Doué à l’OM : Le transfert à 25M€ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Désiré Doué fait des merveilles avec le PSG, son frère n’est également pas en reste. En effet, sous le maillot de Strasbourg, Guéla Doué est lui aussi très intéressant. De quoi susciter certaines convoitises. C’est ainsi que chez les fans de l’OM, on ne dirait pas non à la signature de l’international ivoirien. Toutefois, pour recruter Guéla Doué, il va falloir sortir le chéquier.

Actuellement à la CAN avec la Côte d’Ivoire, Guéla Doué fait en parallèle le bonheur de Strasbourg. Mais voilà qu’à 23 ans, l’arrière droit pourrait ne pas s’éterniser du côté de l’Alsace. En effet, les performances du frère de Désiré Doué ne passent clairement pas inaperçues et ça suscite forcément des convoitises à travers l’Europe. Quel pourrait alors être le prochain club de Guéla Doué ?

« Si tu as 25 millions… » « J’ai bien réfléchi : Je veux absolument Guéla Doué à l’OM », a posté un fan de l’OM sur X, réclamant ainsi la signature de Guéla Doué au sein du club phocéen. De quoi faire réagir Pierre Ménès, proche de Strasbourg et de son président, Marc Keller. « Si tu as 25 millions », a alors répondu le journaliste sportif.