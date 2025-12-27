Doué à l’OM : Le transfert à 25M€ !

Si Désiré Doué fait des merveilles avec le PSG, son frère n’est également pas en reste. En effet, sous le maillot de Strasbourg, Guéla Doué est lui aussi très intéressant. De quoi susciter certaines convoitises. C’est ainsi que chez les fans de l’OM, on ne dirait pas non à la signature de l’international ivoirien. Toutefois, pour recruter Guéla Doué, il va falloir sortir le chéquier.
Actuellement à la CAN avec la Côte d’Ivoire, Guéla Doué fait en parallèle le bonheur de Strasbourg. Mais voilà qu’à 23 ans, l’arrière droit pourrait ne pas s’éterniser du côté de l’Alsace. En effet, les performances du frère de Désiré Doué ne passent clairement pas inaperçues et ça suscite forcément des convoitises à travers l’Europe. Quel pourrait alors être le prochain club de Guéla Doué ?
« Si tu as 25 millions… »
« J’ai bien réfléchi : Je veux absolument Guéla Doué à l’OM », a posté un fan de l’OM sur X, réclamant ainsi la signature de Guéla Doué au sein du club phocéen. De quoi faire réagir Pierre Ménès, proche de Strasbourg et de son président, Marc Keller. « Si tu as 25 millions », a alors répondu le journaliste sportif.
« C’est le prix »
Si ce prix annoncé par Pierre Ménès en a fait rire certains, le journaliste s’est expliqué concernant ce montant pour le transfert de Guéla Doué. « C’est le prix. Strasbourg a refusé 20 millions du Milan AC cet été », a-t-il balancé.