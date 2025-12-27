Transfert inattendu au PSG, l’annonce choc !

Axel Cornic

Le mois de janvier s’annonce chaud, avec le mercato hivernal qui approche à grands pas. Et le Paris Saint-Germain aurait déjà un gros objectif en tête, puisque les médias italiens évoquent des discussions avec l’AS Roma, pour le transfert de l’international français Manu Koné.

Depuis quelques années, le PSG semble avoir décidé de miser fort sur les talents français, mais également sur les joueurs de Didier Deschamps en équipe de France. Cela a été le cas avec Ousmane Dembélé ou encore Lucas Hernandez, mais la liste pourrait bientôt s’allonger...

Manu Koné au PSG ? A quelques jours du début du mercato hivernal, une nouvelle piste est annoncée à l’étranger. D'après les informations du journaliste italien Ilario Di Giovambattista, le directeur sportif de l’AS Roma serait actuellement à Paris, pour discuter avec le PSG d’un possible transfert de Manu Koné. Ce dernier a totalement explosé depuis sa signature chez les Giallorossi, en aout 2024.