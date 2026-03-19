Thierry Henry : La séquence pleine d’émotion à la télévision avec un collègue

En attendant de pourquoi pas retrouver une place sur un banc de touche, Thierry Henry apparait en tant que consultant sur la plateau de CBS lors des soirées de Ligue des Champions. Ça a encore été le cas ce mercredi soir et on a ainsi pu le voir bien évidemment avec Kate Scott, Jamie Carragher et Micah Richards. Et voilà que Thierry Henry n’a pas manqué de livrer un hommage émouvant à l’un de ses collègues.
A chaque soirée de Ligue des Champions, la bonne ambiance règne sur le plateau de CBS et c’est ainsi qu’on peut voir de nombreux extraits qui font sourire avec Kate Scott, Thierry Henry, Jamie Carragher et Micah Richards. Mais voilà que ce mercredi soir, l’amusement a laissé place à l’émotion quand le champion du monde 98 avec l’équipe de France a pris la parole. En effet, Thierry Henry a souhaité rendre un très bel hommage à son collègue, Micah Richards, à propos des difficultés qu’il a pu rencontrer au cours de sa carrière.
« J'ai le plus grand respect pour la façon dont tu as géré ça »
Passé par Manchester City, Aston Villa ou encore la Fiorentina, Micah Richards, qui a également été international anglais, a dû prendre sa retraite sportive très tôt. En effet, l’ancien défenseur a dû faire avec des soucis physiques qui l’ont obligé à dire stop rapidement. Un sujet qu’a voulu aborder Thierry Henry ce mercredi soir en rendant un hommage émouvant à son collègue : « Tu m'as fait prendre conscience de quelque chose. Je voulais te le dire en face à face. À la fin de ma carrière, j'ai joué dix ans avec des douleurs intenses aux tendons d'Achille des deux côtés, mais j'ai pu terminer ma carrière comme je le souhaitais. Toi, tu n'as pas pu faire ça. J'ai le plus grand respect pour la façon dont tu as géré ça. Je ne sais pas comment tu as fait mentalement ».
« Tu es désormais ma personne préférée dans cette émission »
« Pourtant, tu t'assois toujours ici en étant heureux, tu remontes le moral de tout le monde, tu rends tout le monde heureux. Je te regarde et je voulais juste te le dire parce qu'on apprécie ta valeur. Parfois, tu as peut-être l'impression d'être invisible, mais on te voit. Pendant très longtemps, ma personne préférée dans cette émission était Chloé. C'est elle qui m'aide pour l'analyse, mais je suis sûr qu'elle ne m'en voudra pas si je dis que tu es désormais ma personne préférée dans cette émission », a poursuivi Thierry Henry. De son côté, Micah Richards a pu expliquer à propos de ses difficultés : « J'étais vraiment déprimé mais je ne m'en suis pas occupé. Je buvais beaucoup pour essayer de masquer ma souffrance. Un bon ami m'a aidé à relativiser, il m'a dit: 'Es-tu heureux? As-tu ta famille à tes côtés?'" Et de conclure: "Malgré la gravité de ma blessure à l'époque, j'ai essayé de prendre le bon côté des choses, et non le mauvais. Dans la vie, j'essaie juste de voir le positif ».