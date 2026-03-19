Thierry Henry : La séquence pleine d’émotion à la télévision avec un collègue

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En attendant de pourquoi pas retrouver une place sur un banc de touche, Thierry Henry apparait en tant que consultant sur la plateau de CBS lors des soirées de Ligue des Champions. Ça a encore été le cas ce mercredi soir et on a ainsi pu le voir bien évidemment avec Kate Scott, Jamie Carragher et Micah Richards. Et voilà que Thierry Henry n’a pas manqué de livrer un hommage émouvant à l’un de ses collègues.

A chaque soirée de Ligue des Champions, la bonne ambiance règne sur le plateau de CBS et c’est ainsi qu’on peut voir de nombreux extraits qui font sourire avec Kate Scott, Thierry Henry, Jamie Carragher et Micah Richards. Mais voilà que ce mercredi soir, l’amusement a laissé place à l’émotion quand le champion du monde 98 avec l’équipe de France a pris la parole. En effet, Thierry Henry a souhaité rendre un très bel hommage à son collègue, Micah Richards, à propos des difficultés qu’il a pu rencontrer au cours de sa carrière.

Thierry Henry : L’invitation surprise d’un joueur de l’équipe de France https://t.co/eXRwAjIzjS — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

« J'ai le plus grand respect pour la façon dont tu as géré ça » Passé par Manchester City, Aston Villa ou encore la Fiorentina, Micah Richards, qui a également été international anglais, a dû prendre sa retraite sportive très tôt. En effet, l’ancien défenseur a dû faire avec des soucis physiques qui l’ont obligé à dire stop rapidement. Un sujet qu’a voulu aborder Thierry Henry ce mercredi soir en rendant un hommage émouvant à son collègue : « Tu m'as fait prendre conscience de quelque chose. Je voulais te le dire en face à face. À la fin de ma carrière, j'ai joué dix ans avec des douleurs intenses aux tendons d'Achille des deux côtés, mais j'ai pu terminer ma carrière comme je le souhaitais. Toi, tu n'as pas pu faire ça. J'ai le plus grand respect pour la façon dont tu as géré ça. Je ne sais pas comment tu as fait mentalement ».