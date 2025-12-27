PSG - Transfert de Barcola : C'est confirmé !

Sous contrat jusqu'en 2028, Bradley Barcola aurait récemment refusé une prolongation de contrat. Une situation qui interpelle à l'étranger, notamment du côté de Liverpool, qui pourrait revenir à la charge. Cependant, le PSG n'a aucune intention de le vendre cet hiver, et cette tendance se confirme.
L'avenir de Bradley Barcola pourrait prochainement devenir un sujet majeur au PSG. Et pour cause, l'ancien ailier de l'OL ne semble plus être un élément clé du club parisien puisque dans les grands rendez-vous, Luis Enrique privilégie le trio Doué-Dembélé-Kvaratskhelia. Une situation qui fait donc réfléchir l'international français.
Barcola refuse une offre du PSG
Ainsi, selon les informations du Parisien, Bradley Barcola aurait repoussé une offre de prolongation du PSG. Pour le moment, la situation n'est pas urgente puisque le contrat de l'ailier français court jusqu'en 2028, mais plusieurs clubs suivraient cela avec attention. C'est le cas de Liverpool, déjà intéressé l'été dernier.
Liverpool ne bougera pas cet hiver
Néanmoins, le PSG semble avoir fermé la porte à un transfert cet hiver, et la tendance est confirmé en Angleterre par The Athletic. Le média britannique affirme que les Reds n'ont pas prévu de recruter cet hiver malgré la blessure d'Alexander Isak et la première partie de saison compliquée. Par conséquent, Bradley Barcola ne bougera pas en janvier.