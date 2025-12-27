PSG - Transfert de Barcola : C'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en 2028, Bradley Barcola aurait récemment refusé une prolongation de contrat. Une situation qui interpelle à l'étranger, notamment du côté de Liverpool, qui pourrait revenir à la charge. Cependant, le PSG n'a aucune intention de le vendre cet hiver, et cette tendance se confirme.

L'avenir de Bradley Barcola pourrait prochainement devenir un sujet majeur au PSG. Et pour cause, l'ancien ailier de l'OL ne semble plus être un élément clé du club parisien puisque dans les grands rendez-vous, Luis Enrique privilégie le trio Doué-Dembélé-Kvaratskhelia. Une situation qui fait donc réfléchir l'international français.

Barcola refuse une offre du PSG Ainsi, selon les informations du Parisien, Bradley Barcola aurait repoussé une offre de prolongation du PSG. Pour le moment, la situation n'est pas urgente puisque le contrat de l'ailier français court jusqu'en 2028, mais plusieurs clubs suivraient cela avec attention. C'est le cas de Liverpool, déjà intéressé l'été dernier.