Transfert de Barcola : Le PSG sauvé par le Real Madrid ?

Très performant la saison dernière, Bradley Barcola pourrait bien prolonger au PSG. En effet, le club de la capitale lui a déjà fait une proposition, mais elle n’a pas encore été acceptée. Arsenal, qui est très intéressé par l’international français, surveille attentivement ce dossier, mais la formation anglaise a également le joueur du Real Madrid Rodrygo dans son viseur.
Au PSG depuis l’été 2023, Bradley Barcola a progressivement grimpé les échelons. Après une première saison d’adaptation, le Français a fait définitivement ses preuves l’année dernière avec 21 buts et 21 passes décisives à son compteur. Des statistiques qui pourraient lui valoir un beau cadeau.
Le PSG veut prolonger Barcola
Conscient que Bradley Barcola fait partie des meilleurs joueurs du monde à son poste, le PSG aimerait le sécuriser. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le club de la capitale a d’ailleurs entamé des négociations pour le prolonger et une première offre lui a été faite. Elle n’a toutefois pas encore été acceptée par l’ancien Lyonnais et son entourage.
Arsenal suit Barcola et Rodrygo
Le PSG doit donc se méfier, d’autant plus que Bradley Barcola est courtisé par certains clubs. En effet, Liverpool et Arsenal font partie des prétendants du Français, qui pourrait donc découvrir la Premier League. Toutefois, selon les informations de TEAMTALK, les Gunners auraient également dans leur viseur le joueur du Real Madrid Rodrygo, mais aussi le talent turc de la Juventus de Turin, Kenan Yildiz. Reste donc à voir qui sera finalement choisi par Mikel Arteta et ses dirigeants.