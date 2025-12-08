Transfert de Barcola : Le PSG sauvé par le Real Madrid ?

Alexis Brunet

Très performant la saison dernière, Bradley Barcola pourrait bien prolonger au PSG. En effet, le club de la capitale lui a déjà fait une proposition, mais elle n’a pas encore été acceptée. Arsenal, qui est très intéressé par l’international français, surveille attentivement ce dossier, mais la formation anglaise a également le joueur du Real Madrid Rodrygo dans son viseur.

Au PSG depuis l’été 2023, Bradley Barcola a progressivement grimpé les échelons. Après une première saison d’adaptation, le Français a fait définitivement ses preuves l’année dernière avec 21 buts et 21 passes décisives à son compteur. Des statistiques qui pourraient lui valoir un beau cadeau.

Le PSG veut prolonger Barcola Conscient que Bradley Barcola fait partie des meilleurs joueurs du monde à son poste, le PSG aimerait le sécuriser. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le club de la capitale a d’ailleurs entamé des négociations pour le prolonger et une première offre lui a été faite. Elle n’a toutefois pas encore été acceptée par l’ancien Lyonnais et son entourage.