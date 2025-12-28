Il vit «l'enfer» au PSG, c'est terminé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au terme de sa douzième saison passée au PSG, Marquinhos a enfin pu célébrer le tant attendu sacre du club de la capitale en Ligue des champions. Le 31 mai dernier fut le jour de gloire pour le Brésilien qui avait « tout donné » comme confié aux caméras de Canal+ sur la pelouse. La fin du calvaire aux yeux d'Antoine Kombouaré.

On ne peut pas dire que Marquinhos n'ait vécu que des moments couronnés de succès depuis qu'il a intégré le vestiaire du PSG en 2013. Certes, il y a les innombrables trophées nationaux et le record d'apparitions sous le maillot parisien chipé à Jean-Marc Pilorget et ses 435 matchs, mais aussi les multiples désillusions européennes.

«J'étais heureux pour Marquinhos qui avait vécu l'enfer de la remontada» Avant le sacre du 31 mai dernier à l'Allianz Arena de Munich contre l'Inter (5-0), Marquinhos a vécu la remontada de Barcelone en 2017, la chute contre Manchester United en 2019, la finale de Ligue des champions perdue pendant le Final 8 de 2020 ou encore la furie de Karim Benzema qui qualifiait le Real Madrid grâce à un triplé en 2022. Tout ça, Antoine Kombouaré l'a suivi en tant qu'observateur et ancien parisien qui n'a pas perdu son affection pour son ancien club. « J'ai pleuré au stade et je l'assume. Quand j'ai vu ces gamins courir dans tous les sens pour s'embrasser... J'étais heureux pour Marquinhos qui avait vécu l'enfer de la remontada ».