Mercato - PSG : Ce transfert a provoqué un malaise dans le vestiaire !

Lors du dernier mercato estival, le PSG a bouclé trois signatures. En effet, le club de la capitale a officialisé les arrivées de Renato Marin, Lucas Chevalier et d'Illia Zabarnyi. Toutefois, l'un de ces transferts a provoqué un malaise. Un membre du vestiaire de Luis Enrique ayant mal vécu sa situation au PSG.
A l'intersaison 2025, le PSG a refusé d'enflammer le marché des transferts. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi s'est contenté de procéder à quelques ajustements pour étoffer l'effectif de Luis Enrique. Plus précisément, Luis Campos a offert trois joueurs à l'entraineur espagnol : Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi.
PSG : Safonov en plein doute après l'arrivée de Chevalier ?
Réclamé par Luis Enrique - et ce, pour remplacer Gianluigi Donnarumma - Lucas Chevalier a été immédiatement installé en tant que gardien numéro 1 du PSG. Arrivé en provenance du LOSC pour une somme proche de 40M€, le portier de 24 ans a été lancé d'entrée par l'entraineur espagnol. Ce qui n'a pas été du goût de Matvey Safonov.
«Ton heure viendra, tu auras ta chance»
D'après les indiscrétions du Parisien, divulguées ce vendredi après-midi, Matvey Safonov s'est posé des questions à l'automne, alors que Lucas Chevalier avait signé au PSG quelques mois plus tôt. A en croire le média français, l'international russe n'était pas totalement satisfait par son statut de doublure à Paris, étant frustré par son faible temps de jeu. D'ailleurs, Matvey Safonov aurait sollicité régulièrement Luis Enrique et Luis Campos pour savoir s'ils étaient vraiment ravis de ses services. Et ils lui ont su trouver les mots pour le rassurer : « Ton heure viendra, tu auras ta chance », ont-ils répondu en coeur. Aujourd'hui, la situation a complètement changé pour Matvey Safonov. En effet, le gardien de 27 ans a fait basculer la hiérarchie, ayant pris la place de Lucas Chevalier en tant que numéro 1 au PSG.