Mercato - PSG : Ce transfert a provoqué un malaise dans le vestiaire !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a bouclé trois signatures. En effet, le club de la capitale a officialisé les arrivées de Renato Marin, Lucas Chevalier et d'Illia Zabarnyi. Toutefois, l'un de ces transferts a provoqué un malaise. Un membre du vestiaire de Luis Enrique ayant mal vécu sa situation au PSG.

A l'intersaison 2025, le PSG a refusé d'enflammer le marché des transferts. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi s'est contenté de procéder à quelques ajustements pour étoffer l'effectif de Luis Enrique. Plus précisément, Luis Campos a offert trois joueurs à l'entraineur espagnol : Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi.

PSG : La décision de Didier Deschamps est validée, «je ferais la même chose» https://t.co/HEgo3Syf9m — le10sport (@le10sport) March 20, 2026

PSG : Safonov en plein doute après l'arrivée de Chevalier ? Réclamé par Luis Enrique - et ce, pour remplacer Gianluigi Donnarumma - Lucas Chevalier a été immédiatement installé en tant que gardien numéro 1 du PSG. Arrivé en provenance du LOSC pour une somme proche de 40M€, le portier de 24 ans a été lancé d'entrée par l'entraineur espagnol. Ce qui n'a pas été du goût de Matvey Safonov.